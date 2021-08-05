Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mehmet Kaya, orman yangınına müdahale ettiği sırada yaralanan ağabeyinin yerini doldurmak için gönüllü olarak aynı ekibe dahil oldu.

Antalya' nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınıyla mücadele etmek için orman işçileri karadan canla başla mücadele ediyor.

İşçiler alevleri söndürmeye çalışırken dumandan zehirlenebiliyor ya da farklı şekillerde yaralanabiliyor.

YARALANAN AĞABEYİNİN YERİNE GÖNÜLLÜ OLDU

İşçilerden Nardir Kaya, arazözün hortumunu çekerken ayağının kayması sonucu düşerek yaralandı.

Kaya'nın 1 hafta ayağının üzerine basmaması gerektiğinin bildirilmesi üzerine AFAD gönüllüsü kardeşi Mehmet Kaya, ağabeyinin yerine aynı ekiple yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Manavgat'ta yaralanan ağabeyinin yerine alevlerle mücadeleye katıldı-Video

"HERKES, ÜZERİNE DÜŞENİ FAZLASIYLA YAPIYOR"

Çardak Mahallesi yakınlarındaki yangına müdahale eden Kaya, herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını söyledi.

Ağabeyinin, söndürme çalışmalarına katılan fedakar işçilerden sadece birisi olduğunu aktaran Kaya, aynı zamanda acil durum ve afet yönetim teknikeri olduğunu dile getirdi.

"MEMLEKET DE AĞAÇLAR DA BİZİM"

Taş evler yapan bir şirketinin bulunduğunu aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Yangınla mücadelede ağabeyimin boşluğu oluşsun istemedim. Hemen ağabeyimin yerine gönüllü geldim. Aynı ekiple çalışıyorum. Hortum çekiyorum, yangına müdahale ediyorum. Sadece bir ağacı kurtarmak için bile her şeyi yaparız. Bu savaşta ağabeyimin arkadaşlarını yalnız bırakamazdım. Memleket de ağaçlar da bizim. Ben gönüllüyüm. Hiçbir karşılık beklemeden çalışıyorum. Kaç gündür evime hiç gitmiyorum. Ailemle telefonla konuşuyoruz sadece. Ama kimse merak etmesin, bu yangını söndüreceğiz."

Kara, ilk günden itibaren sahada yürütülen fedakar çalışmanın aynı kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.