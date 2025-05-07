Manisa'da aranan 24 şahıs yakalandı, 16’sı tutuklandı

İHA
Manisa'da uygulama kapsamında; ifadeye yönelik aranması bulunan 8 kişi, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi ve 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 24 şahıs emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
16 KİŞİ TUTUKLANDI
Yakalanan şahıslardan 16’sı, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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