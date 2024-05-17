Manisa’da aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalanıp tutuklandı

DHA
Manisa'da Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlik kontrolü yaptığı esnada M.C. isimli şüpheliyi durdurdu.
Firari FETÖ hükümlüsü tutuklandı
Kimlik kontrolü yapılan M.C.'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Firari hükümlü M.C. gözaltına alındı. M.C., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış