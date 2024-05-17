Manisa’da aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalanıp tutuklandı
DHA

Manisa'da Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlik kontrolü yaptığı esnada M.C. isimli şüpheliyi durdurdu.

Firari FETÖ hükümlüsü tutuklandı

Kimlik kontrolü yapılan M.C.'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlü M.C. gözaltına alındı. M.C., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)