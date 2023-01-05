Manisa Salihli'de 20 metre derinliğindeki içi boş su kuyusuna düşen baba Aytuğ Demir ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'in kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Akşam saatlerinde Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi Gülnar Sitesi mevkisinde meydana gelen olayda Aytuğ Demir, oğlu Batu Demir ile birlikte, henüz bilinmeyen nedenle içi boş su kuyusuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama- kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

20 metrelik kuyuya düştüler

DHA'nın haberine göre, kuyunun yaklaşık 20 metre derinlikte olduğu öğrenilirken, baba- oğulun kurtarılması için yoğun bir çalışma başlatıldı.

Manisa'da baba- oğul su kuyusuna düştü VİDEO

















