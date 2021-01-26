Manisa'da direğe çarpan otomobilin LPG tankı koptu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde direğe çarpan otomobilin LPG tankı koparak yol kenarına düşerken, yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 26.01.2021 - 13:44
İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Kavşağı yakınında 23 yaşındaki Aydın Ertürk'ün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Yaralanan sürücü, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
LPG TANKI KOPTU
Çarpmanın etkisiyle otomobilin LPG tankı koparak yol kenarına düştü, akaryakıt deposundan da sızıntı oldu.
İtfaiye ekipleri, LPG tankı ve yakıt sızıntısıyla ilgili güvenlik tedbiri aldı.