Manisa'da duvara sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Turgutlu ilçesinde duvarın arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarılarak güvenlik altına alındı.

Turgutlu’da yaşayan Kenan Özdemir önceki akşam saat 19.00 sarılarında evinin bulunduğu bahçede kedi sesi duydu.

Bir gün sonra akşam üzeri de anne kedinin duvara çıkması üzerine, bir yavru kedinin 3 metre yüksekliğindeki yan bina ile kendi evinin bahçe duvarı arasında kaldığını gören Özdemir, itfaiyeden yardım istedi.

"BİR CANI KURTARDILAR"

Gelen itfaiye ekipleri duvarı delerek yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan yavru, bahçedeki yuvasına doğru kaçtı. Kenan Özdemir, "Allah razı olsun itfaiye erlerine. Bir canı kurtardı. Sağ olsunlar" diye konuştu.