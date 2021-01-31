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    Manisa'da şiddetli sağanak, su baskınlarına neden oldu

    Manisa'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, bazı araçlar mahsur kaldı.
    • AA
    • 31.01.2021 - 01:43
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    Manisa'da şiddetli sağanak, su baskınlarına neden oldu

    Manisa'da şiddetli yağış nedeniyle Şehzadeler ilçesinde Turgut Özal, Yukarıçobanisa, Akpınar ve Kazım Karabekir mahallelerindeki bazı noktalarda su baskınları meydana geldi.

    Şirin Mahallesinde de köy deresinin taşması sonucu caddeler su ve taşlarla kaplandı.

    MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI

    Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu ile Avdal mahallelerini birbirine bağlayan ve su baskını dolayısıyla ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

    Osmancalı Mahallesi'nde su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan aile, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle kurtarıldı.

    Bölgede 2 çiftlikte de su baskını yaşandı.

    Turgutlu ilçesinde ise Fatih Sanayi Sitesi'nden gelen yağmur suları, İzmir-Ankara kara yolunun büyük bölümünü kapattı, bir kamyon da su içinde kaldı.

    Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının yaşandığı noktalara müdahalede bulunuyor.

    Manisa da şiddetli sağanak, su baskınlarına neden oldu #1

    5 ASIRLIK ÇINAR AĞACI HASAR GÖRDÜ

    Fırtına ve sağanağın etkili olduğu Salihli ilçesinde bazı mahallelerde devrilen çam ağaçları iş yerleri ve araçlara zarar verdi. Bazı bölgelerde elektrik tellerinin kopması nedeniyle kesintiler yaşandı.

    Barış Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Kandemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelerinde bulunan 430 yıllık çınar ağacının dallarının fırtınadan dolayı koptuğunu söyledi.

    Bölgede çalışma yapan ekipler, ağacın kopan dallarını temizledi.

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