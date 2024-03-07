İHA

Bölücü terör örgütü PKK, 7 Mart 1987 Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesi'nde 37 yıl önce 6’sı çocuk, 8 kişiyi şehit etmişti.

Şehitler, Açıkyol Mahallesi'nde bulunan şehitlikte düzenlenen törenle anıldı.

"Kundaktaki bebekten bile korkacak bir terör örgütü"

Törende, Kur'an-ı Kerim, mevlit ve dua okunduktan sonra konuşma yapan Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, şunları söyledi:



Bugün 1987 yılında hain terör örgütü tarafından şehit edilen vatan evlatlarının aziz hatırasını anmak için bir araya geldik. Dualar edip hatimler indirdik. Öyle bir terör örgütü ile mücadele ediyoruz ki yıllar önce 1987 yılında 6'sı çocuk olmak üzere 8 vatandaşımız katledildi. Kundakta bebek olan var, oyuncakla oyun oynaması gereken çocuklar var. Çocuk, kadın, erkek fark etmeksizin bölge insanımıza zulüm etmek suretiyle PKK terör örgütü tarafından şehit dediler. Öyle korkak bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz ki kundaktaki bebekten bile korkacak bir terör örgütünden bahsediyoruz. Ama şehitlerimizin aziz hatırasını biz yaşatıyoruz. Şehit ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı bundan sonra da Allah’ın iznine kalmayacak. Devlet olarak son terörist etkisiz hale getirilene kadar hem yurt içinde hem sınır ötesinde ülkemizi mukaddes değerlerimizi tehdit eden ve o tehdit nereden gelirse gelsin büyük bir kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir. Allah'ın izniyle Nusaybin'imiz geleceğe emin adımlarla koşuyor. Her gün güzellikleri huzuru, barışı koşuyoruz. Nusaybin'de huzurun barışın, kardeşliğin karşısında kim varsa devlet doğrudan doğruya o odakların daima karşısındadır. Şehitlerimizi anıyoruz, bunların her biri hem bölge insanımıza hem ülkemize ibretlik olaylardır. Bizler devlet, millet kaynaşmasıyla vatanımızı böldürmeyeceğiz, bayrağımızı indirmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sadece PKK değil bütün terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz.