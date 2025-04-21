İHA
Mardin’de Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde bir vatandaş iki adet mayın buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi.
MAYINLAR PATLATILDI
Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından güvenlik güçleri tarafından mayınlar art arda kontrollü şekilde patlatıldı.
Patlamaların ardından ekipler bölgede detaylı inceleme yaptı.
O ANLAR KAMERADA
Mayınları imha anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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