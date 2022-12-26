Mardin'in Nusaybin ilçesinde "balık pulu" hastalığıyla yaşayan çocuğun hayatı kabusa döndü. Nadir görülen bu hastalık nedeniyle ailesi çözüm noktasında yardım bekliyor.

Balık pulu hastalığı, vücutta bulunan ölü deri hücrelerinin atılamaması sonucunda cildin üzerinde birikmesiyle kalınlaşmış ve kuru bir tabaka oluşturuyor ve cildin görünümünü balık puluna benzettiği için bu isimi alıyor.

Hastalığı sebebiyle sürekli kriz geçiriyor

Krizlerin arttığı dönemlerde vücuttan etrafa koku yayılmasına sebebiyet veren hastalık nadir görülüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan ve doğuştan bu hastalığa sahip olan Muhammet Taha, güneşli ve sıcak ortamlarda kaldığında kriz geçiriyor. Oğlunun çok fazla kriz geçirdiği için geceleri hiç uyumadığını dile getiren baba Ramazan Demir, bazen krizleri tuttuğunda gece 24.00'den sabah 07.00'ye kadar uyumadığını kaydetti.

Mardin'de küçük çocuk, nadir görülen balık pulu hastalığıyla yaşıyor - Video







"Güneşe çıkamıyor"



İHA'nın haberine göre Demir, "Hastalıktan dolayı bazen 20 dakika veya yarım saat uyuyor, ardından tekrar uyanıyor. Doğuştan böyle, ne kadar uğraşsak da durmuyor, bu hastalığın tedavisi yok. Evde sobayı yaktığımız zaman duramıyor, hemen kriz geçiriyor. Hava soğuk olmasına rağmen camları açık tutuyoruz, güneşe çıkamıyor. Dişleri keskin şekilde. Bu hastalığa yakalanan çocukların dişleri keskin oluyor ve terlemiyorlar" dedi.





"Tedavisi olmayan bir hastalık"

Çocuğun derisinin hep yara içeresinde ve her bölgesinde iltihaplanma olduğunu belirten Demir, "Doktorların dediğine göre tedavisi olmayan bir hastalık. Ağrısı veya iltihaplanmaları arttığı zaman balık kokusu vücudundan dışarı yayılıyor" ifadelerini kullandı.



