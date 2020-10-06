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    Mardin'de PKK'lı teröristlerin sığınağında patlayıcı ele geçirildi

    Yıldırım-8 Savur Operasyonu kapsamında 12 ve 6 kilogramlık 2 tüp, 50 metre kablo ve 5 kilogram çivi bulundu.
    • AA
    • 06.10.2020 - 11:02
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    Mardin'de PKK'lı teröristlerin sığınağında patlayıcı ele geçirildi

    Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sözde "Ömeryan" kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyon gerçekleştirdi.

    Kentte 1 Eylül'de başlatılan "Yıldırım-8 Savur Operasyonu" kapsamında yürütülen Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu'nda belirlenen sığınakta, bomba arama köpeği Duman ile arama yapıldı.

    2 TÜP, KABLO, 5 KİLO ÇİVİ...

    Sığınakta, 70 kilogram amonyum nitrat ve mazot ile doldurulmuş, fünye ile bağlanmış 12 ve 6 kilogramlık 2 tüp, 50 metre kablo ve 5 kilogram çivi bulundu.

    MALZEME VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ

    Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, ele geçirilen diğer malzeme ve sığınak, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri tarafından imha edildi.

    Mardin de PKK lı teröristlerin sığınağında patlayıcı ele geçirildi #1

    Mardin de PKK lı teröristlerin sığınağında patlayıcı ele geçirildi #2

    Mardin de PKK lı teröristlerin sığınağında patlayıcı ele geçirildi #3

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