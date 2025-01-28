Mardin'de seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü

DHA
Mardin'de gece saatlerinde Artuklu ilçesi merkez İstasyon Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 27 FL 780 plakalı hafif ticari araç, Türkmenler Deresi mevkisinde motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.
SÜRÜCÜ ARAÇTAN ATLADI
Yangını fark eden sürücü, aracın kapısını açarak dışarı atladı. Yanan araç ise bariyerlere çarparak durabildi.
Olayda sürücü yaralanmazken, ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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