Mardin'de sınırda görevli Mehmetçik ilk iftarı yaptı Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır hattının sıfır noktasında görev yapan Mehmetçik, bir yandan hudut güvenliğini sağlarken bir yandan da komutanlarıyla birlikte ilk orucunu açtı.

AA & Ensonhaber

İslam dünyası Ramazan ayını büyük bir coşkuyla karşıladı.

Ramazanın ilk gününde hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar, yöreye özgü yemeklerin yer aldığı sofralarda iftar için bir araya geldi.

Vatanı için her daim görev başında olan Mehmetçik de iftar sofrasında bir araya geldi..

Mehmetçik'in ilk iftarı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır hattının sıfır noktasında görev yapan Mehmetçik, bir yandan hudut güvenliğini sağlarken bir yandan da komutanlarıyla iftar yaptı.

Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktasında konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığında vatani görevini yapan askerler, ramazanın ilk akşam ezanının okunmasıyla dua etti, orucunu açtı.