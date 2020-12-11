Mardinli Emine Nine, koronavirüsü yendi

95 yıl önce İspanyol gribine yakalanıp atlatan 103 yaşındaki Emine Nine, koronavirüsü de yenmeyi başardı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesi Temli Sokak’taki müstakil evde eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşamını sürdüren 103 yaşındaki Emine Tekin, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği koronavirüse yakalandı.

Tekin, koronavirüs semptomları görüldükten sonra çocukları tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Burada ilaç verildikten evine gönderilen ve 7 gün boyunca tedavisini evde sürdüren Emine Nine, durumu ağırlaşınca tekrar Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekin, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. 2 gün yoğun bakımda, 14 gün de serviste kalan Tekin, koronavirüsü yenmeyi başardı.

95 YIL ÖNCE İSPANYOL GRİBİNİ YENDİ

Babasının vefatından sonra annesinin yalnız yaşamaya başladığını belirten Hatice Doğan, “Annemin bugüne kadar hiç kimsenin yardımına ihtiyacı olmadı. Evinin temizliğini, yemek yapımını alışverişi kendisi yapıyordu. Bugüne kadar hep doğal beslendiği için hiç ağır hastalık geçirmedi, sadece kendisinin anlattığı 95 yıl önce İspanyol gribine yakalanmış. O zamanlar sağlık teknolojisi gelişmediğinden çok fazla insanın hayatını kaybettiğini bize anlatıyor. O zaman da yakalanmıştı ve o salgın hastalığı da atlattı.” dedi.

Annesinin bu sene de binlerce insanın hayatını kaybettiği koronavirüsü yendiğini belirten Doğan, “Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Hem refakatçi hem de sağlıkçı olarak daima yaşlı insanların tedavisini yürüttüler. Allah’a hamdolsun başarılı bir şekilde koronavirüsü yendi.” dedi.

“HASTALARA ÇOK İYİ BAKILIYOR”

Virüsü yenen Emine Tekin, "Tüm insanlığın başına düşman gibi kesilen 95 yıl önce bir salgın hastalık görülmeye başladı. Nasıl ki şu anda koronavirüs hızlı bir şekilde yayılmaya başladı o dönemlerde kızamık ve kaşıntı gibi sorunlar insanın hayatını tehlikeye atıyordu, vücutlarında sivilce çıkan çocuklar ölüyordu. 3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğu ya kalıyordu ya kalmıyordu, hepsi salgın hastalık yüzünden ölüyordu. O zamanlarda sağlık teknolojisi ilerlemediği insan hayatına kabus gibi belirivermişti. Ama şu anda Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, hastalara çok iyi bir şekilde bakılıyor." diye konuştu.