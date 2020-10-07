Marmara Bölgesi için çok kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi için çok kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan yeni uyarı ile yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Marmara Bölgesi için çok kuvvetli yağış uyarısı geldi.

Yapılan uyarıda, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2); Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiği belirtildi.

"SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI"

Uyarının devamında, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.