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    Marmaris sokaklarında gezen domuzlar

    Ege Bölgesi’nde tarım alanlarının en büyük sıkıntısı olan domuzlar turizm beldelerini de istila etmeye başladı.
    • İHA
    • 10.12.2020 - 10:58
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    Marmaris sokaklarında gezen domuzlar

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde eskiden geceleri ormanlık alanların yakınlarında bulunan otellerin çevresine inen domuzlar, şimdi sürüler halinde şehir turu yapıyor.

    Şehir merkezindeki parkların yanı sıra akan trafikte dolanan domuzlar zaman zaman yollara çıkıp tehlikeye de neden oluyor.

    YİYECEK ARIYORLAR

    Marmaris’in Ulusal Egemenlik Caddesi’nde adeta geçit yapan domuzlar çöp konteynerlerini kontrol edip yiyecek arıyor.

    Marmaris domuz

    Marmaris domuz

    Marmaris domuz


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