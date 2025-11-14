Marmaris'te karavanda yaşayan emekliye belediye, 'barınma tutanağı' yazdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 2020 yılında kredi çekerek aldığı çekme karavanda yaşamaya başlayan 72 yaşındaki emekli Yılmaz Kurban, daha önce belediyenin karavanını kaldırması üzerine ailesinin desteğiyle motokaravan aldığını belirtti.

"BARINMA HAKKIMI ELİMDEN ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Siteler Mahallesi’nde aracını yol kenarındaki park cebine bıraktığını anlatan Kurban, bir sabah belediye ekiplerinin kalabalık şekilde geldiğini ifade ederek, “Belediye benden barınma ücreti istemiyor, barınma hakkımı elimden almaya çalışıyor. Bu araç motorlu karavan; vergisi, sigortası, kaskosu var. Bir araba nasıl her yere park edebiliyorsa ben de park edebilirim. Amaçları sadece ‘içinde barınamazsın’ demek” dedi.

"KARAVANDA TEMİZ VE DÜZGÜN BİR YAŞAMIM VAR"

Kurban, karavanda ocak, banyo ve tuvalet bulunduğunu, atık suyu yalnızca uygun noktalara bıraktığını belirterek, “Hiçbir yere pislik bırakmam, masa sandalye atmıyorum, tentemi bile açmıyorum. Yüksek ses yok, misafirim bile gelmiyor, kimseyi rahatsız etmiyorum. Atık sularımı bidonlara doldurup kanalizasyona döküyorum, çevreyi kirletmiyorum” ifadelerini kullandı.

"BARINMAK SUÇ GİBİ GÖSTERİLDİ"

Pandemi döneminde belediyenin karavanlara yasak getirdiğini ve tatilci sanılarak ücretli kamp alanlarına yönlendirildiğini söyleyen Kurban, zabıta ekiplerinin uyarı yapmadan tutanak tuttuğunu anlattı:

Barınmak suçmuş gibi. Karavan zaten barınmak için var. Polise sordum, ‘Barınmak ceza gerektirir mi?’ dediler, ‘Hayır’ dediler ama belediye tutanak tutarak ceza arkadan gelecek diyerek gitti.

"BELEDİYE HİZMET ETMELİ, CEZA KESMEMELİ"

Kurban, Marmaris’te karavan parkı yapılması gerektiğini vurguladı:

Şehrin uygun alanları var, belediye bu konuyu gündeme almıyor. Sosyal belediyecilik diyorlar ama hizmet yok. Tek isteğimiz: Bizi rahatsız etmesinler, hayat şartlarımızı zorlaştırmasınlar.

YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYOR

72 yaşındaki emekli, 3 metrekarelik karavanında barınmanın suç olmadığını belirterek, “Belediye karavanlar için elektrik ve su desteği verecek bir alan gösterirse seve seve oraya giderim” diyerek yetkililerden çözüm talep etti.