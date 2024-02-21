Marmaris'te yanan ormanlar yeniden yeşermeye başladı Çıkan orman yangınlarında doğal yollarla rehabilitesi mümkün olmayan 900 hektarlık kısımda teraslama yöntemiyle gerçekleştirilen çalışma sonuç verdi.. Dikilen fidanlar büyüdü.

DHA

Muğla'nın Marmaris ilçesi, 2 yıl önce alevlere teslim oldu..

Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran 2022'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Söndürme çalışmalarına 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu.

Soruşturma kapsamında yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan tutuklandı.

Yangın sonrası bölgede teraslama yöntemiyle çalışma yapıldı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yangın sonrası bölgede çalışmalara hemen başlandı.

Bördübet ve Değirmenyanı'ndaki yanık sahalar, üretim çalışmaları kapsamında yanan ağaçlardan hızla temizlendi.

İlk fidanlar 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma seferberliği kapsamında toprakla buluşturuldu. Bölgede doğal yollarla rehabilitesi mümkün olmayan 900 hektar alanda suni tensil çalışması yapıldı.

Dikilen fidanlar büyüdü

İlk olarak teraslama yöntemiyle toprak nakış gibi işlenerek 452 bin metre teras hazır hale getirildi. Alana dikilen 400 bin fıstık çamı, akasya, kara servi ve harnup fidanları büyümeye başladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)