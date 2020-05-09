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    Mayıs ayında Doğu Karadeniz'de kar sürprizi

    Zigana Dağı ve Ovit Yaylası, hava sıcaklığının düşmesiyle beyaz örtüyle kaplandı.
    • DHA
    • 09.05.2020 - 10:58
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    Mayıs ayında Doğu Karadeniz'de kar sürprizi

    Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü.

    Trabzon ile Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı’nda öğlen saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı.

    Kar yağışıyla birlikte Zigana Dağı beyaza büründü. Sürücüler, mayıs ayında yağan karı görünce şaşkınlık yaşadı.

    DOĞU KARADENİZ, BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

    Rize’nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda da dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

    Kar yağışı sonrası yaylaya çıkan yol ulaşıma kapandı.

    Mayıs ayında kar sürprizi VİDEO

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