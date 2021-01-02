Mecidiyeköy'deki denetimlerde asker kaçağı yakalandı

Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda yapılan denetimlerde kimlik kontrolü yapılan bir kişinin asker kaçağı olduğu tespit edildi.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde denetimler devam ediyor.

Şişli ve Kadıköy'de yapılan denetimlerde araçları tek tek durduran polisler, sürücülerin ve vatandaşların çalışma ile izin belgelerini kontrol etti.

ASKERLİK ŞUBESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Mecidiyeköy Meydanı'nda yapılan denetimlere takılan bir kişinin ise asker kaçağı olduğu tespit edildi.

Askerliğini tecil ettirmeyi unuttuğunu söyleyen vatandaşa polis, askerlik şubesine gitmesini söyledi.









