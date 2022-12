Meriç ve Tuna Nehri'nin debisinde düşüş

Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi, kuraklık nedeniyle geçen yıla göre yüzde 50, Tunca Nehri'nde ise yüzde 40 düştü.

Edirne'de taşkınlarla gündeme gelen Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesi, kuraklık nedeniyle düştü.

DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü Kirişhane Ölçüm İstasyonu verilerine göre, Meriç Nehri'nde geçen yıl 134 metreküp/saniye akan su, bu sene 68 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Meriç'te yüzde 50, Tunca'da yüzde 40 düşüş

Geçen yıl 10 metreküp/saniye akış olan Tunca Nehri'nde ise 6 metreküp/saniyeye düştü. Bu verilere göre, Meriç Nehri'nde yüzde 50, Tunca Nehri'nde ise yüzde 40 seviyesinde düşüş yaşandığı görüldü.

Son 10 yılın en kurak ekim ayı

Meteoroloji verilerine göre de Edirne'de son 10 yılın en kurak ekim ayı yaşandı. Ekimde metrekareye 6 kilo ağış düşmesi, buğday eken üreticinin geç ekim yapmasına neden olurken, kasım ayında metrekareye düşen 65 kilo yağış çiftçiyi umutlandırdı.

"40 yıldır böyle kuralık görmedim"

DHA'nın haberine göre, tarım kenti Edirne'de yüz binlerce dekar ekili araziyi sulayan Meriç ve Tunca nehirlerindeki debi düşüşü, uzmanlara göre, küresel ısınmadan kaynaklanıyor.

Edirne'de yaşayanlar ise bölgenin beklenen yağışları bir an önce yağmasıyla nehirlerdeki su seviyesinin artmasını bekliyor. Hüseyin Öztürk (72), "Bölgede kuralık var. İklim şartları her yıl değişiyor. Önceki kışları tutmuyor. Kış da görmüyoruz burada, kar yağdığı da yok. Kuru soğuklar var, yağmur bile yok. Su seviyesi çok düşük. Şimdiye kadar çeltikler (pirinç) ekiliyordu, sulamalar vardı ama artık her şey bitti. Yine de sular düşük. 35-40 yıldır buradayım, hiç böyle bir şey görmedim" dedi.

"Bırakın kar yağmasını, yağmur bile yok"

Meriç Nehri'nin geçtiği Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Osman Morto da nehirde suyun 2 metre düşmesiyle kuruma noktasına geldiğini söyleyerek, "Edirne'de eskisi gibi yağış yok. Eskiden yılın bu zamanında kar yağması gerekiyordu. Şimdi bırakın kar yağmasını yağmur bile yok. Tunca Nehri'nde en az 1,5 ile 2 metre su olması lazım. Şimdi sadece 2 karış su var. Suyun düştüğü çok belli. Bu seneye kadar bu nehirde bu kadar düşüş yoktu. En az 1 metreye kadar düşüyordu, aşağısına düşmüyordu" diye konuştu.

Özkan Umut ise bölgede beklenen yağışlar alınamadığından su seviyelerinde büyük düşüş yaşandığını belirterek, "Eskiden Meriç ve Tunca nehirlerimizdeki su, yazın dahi boyumuzu geçiyordu. Karaağaç ile Edirne arası sudan dolayı kapanıyordu, 1 hafta su geliyordu. Burası ne kar alıyor ne yağmur. Yağmur yok, yukarıda kar yok. Eskiden saçaklara kadar kar oluyordu. O karlar eridiği zaman her gün su geliyordu. Şimdi hiçbir şey yok. Eskiden buraya su geldiği zaman Meriç Nehri Köprüsü'nün gözleri suyla dolardı. Şimdi bunu söylemek mümkün değil. İnşallah bir an önce kar ve yağmur yağışları olur nehirlerimizdeki su seviyesi artar" dedi.