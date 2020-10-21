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    Mersin'de 2 kez vurularak firar eden 'namlı dolandırıcı' tutuklandı

    Polisle girdiği çatışmada omzundan yaralanıp kaçan, 1 yıl sonra ise jandarma tarafından kalçasından vurularak yakalanan lakabı 'namlı dolandırıcı' olan şahıs, firarının ardından yakalandı.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 11:39
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    Mersin'de 2 kez vurularak firar eden 'namlı dolandırıcı' tutuklandı

    Mersin'de 30 yaşındaki 'namlı dolandırıcı' lakaplı Orhan Oğuz'un, başkalarına ait araç, ev ve meyve bahçelerindeki ürünleri kendisininmiş gibi satarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürüldü.

    Geçmiş tarihlerde 50 farklı dosyadan hapis yatan Orhan Oğuz, tahliye olduktan sonra 18 ayrı dolandırıcılık suçundan yargılandığı davada 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    Benzer 30 suçtan da yargılaması süren ve polis tarafından her yerde aranan Oğuz, 2018 yılının Mart ayında, merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde gezerken Yunus ekipleri tarafından fark edildi.

    OMZUNDAN VURULDU, KAÇTI

    Güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girip, sağ omzundan vurulan Orhan Oğuz kaçtı.

    KALÇASINDAN VURULDU, FİRAR ETTİ

    Mersin ve çevre illerde aranan Orhan Oğuz, 2019'da Adana'nın Karataş ilçesinde ortaya çıktı. Kendisini fark eden jandarma ekipleriyle yine çatışmaya giren Orhan Oğuz, kalçasından vurularak yakalandı.

    Tedavisinin ardından gözaltına alınan Oğuz, tutuklanarak Mersin Açık Cezaevi'ne konuldu. Orhan Oğuz, 28 Nisan'da izinli olarak çıktığı cezaevine dönmeyerek firar etti.

    SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

    Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, o tarihten beri yaşanan dolandırıcılık olaylarının Orhan Oğuz'un işlediği suçlarla benzerlik gösterdiğini tespit etti.

    Soruşturmayı bu yönde sürdüren polis ekipleri, Orhan Oğuz'un Çavuşlu Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını saptadı. Ekipler, adrese operasyon düzenledi. Şüphelinin kaçmaması için çatılarda da konuşlanan polis, Orhan Oğuz'u iki müstakil ev arasındaki dar bölümde yakaladı.

    TUTUKLANDI

    Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Orhan Oğuz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarına görüntü vermemek için yüzünü elleri ve cerrahi maskesi ile kapatan Orhan Oğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Mersin de 2 kez vurularak firar eden namlı dolandırıcı tutuklandı #1

    Mersin de 2 kez vurularak firar eden namlı dolandırıcı tutuklandı #2

    Mersin de 2 kez vurularak firar eden namlı dolandırıcı tutuklandı #3

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