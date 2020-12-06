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    Mersin'de drone gören çocuk kaçmaya çalıştı

    Bir çocuğun gördüğü drone’dan korkarak kaçmaya çalıştığı anlar anbean kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 11:36
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 12:52
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    Mersin'de drone gören çocuk kaçmaya çalıştı

    Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde amatör bir fotoğrafçı, drone ile bölgeyi havadan görüntüledi.

    Drone’u bir müddet havada kalan fotoğrafçı, ekranda fark ettiği bir çocuğu, daha yakından görüntülemeye çalıştı.

    PANİKLEYİP, KAÇMAYA BAŞLADI

    Üzerinde dolaşan cismi gören çocuk korkuyla kaçmaya başladı.

    Çocuğun, panik halleri saniye saniye kaydedildi.

    Mersin'de drone gören çocuk kaçmaya çalıştı ViDEO

    Mersin de drone gören çocuk kaçmaya çalıştı #1

    Mersin de drone gören çocuk kaçmaya çalıştı #2

    Mersin de drone gören çocuk kaçmaya çalıştı #3

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