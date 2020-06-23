Silifke ilçesinde bir kayanın ABD Başkanı Donald Trump silüetini andırması, yöre halkının ilgisini çekti.

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Bükdeğirmeni Mahallesi'nde bulunan bir kayanın ABD Başkanı Donald Trump siluetini andırması nedeniyle birçok kişi fotoğraf çektirmeye başladı.

Uzaktan bakıldığı zaman Trump’ın silüetini andıran kaya parçasını görenler çok şaşırıyor.

"YILLARDIR VARDI, TRUMP BAŞKAN OLDUKTAN SONRA BENZETTİK"

Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya silüetin Trump’a benzediğini belirterek, “Bu siluet yıllardır vardı. Halkımız bunu sürekli görüyordu. Ancak Trump, başkan olduktan sonra herkes bu figürü ona benzetti. Bizlerde benzetiyoruz.” dedi.

Mersin'de kayalığı Trump'a benzettiler ViDEO

"BURASI ÇOK ÜNLENDİ"

Mustafa Yasin Bulut ise “Bu silüeti yıllardır görüyorduk biliyorduk. Trump, ABD başkanı seçildikten sonra kendisine benzediğini gördük. Sosyal medyada paylaşınca burası çok ünlendi. Merak edenler fotoğraf çektirmek isteyenler buraya geliyor.” dedi.