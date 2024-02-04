Mersin'de kaza yapan lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü Mersin’de kontrolden çıkan lüks otomobilin tırın altına girdiği feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Mersin'de Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi Organize Sanayi Köprüsü’nde, Ömer Karadağ (37) 01 ABT 36 plakalı Audi marka otomobil, kontrolden çıkarak bir tırın dorsesinin altına girdi.

Aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Otomobil hurdaya döndüğü kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Karadağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ömer Karadağ hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)