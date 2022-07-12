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    Mersin'de köpeklerin kovaladığı çocuklara araba çarptı

    Mersin Toroslar'da başıboş köpeklerin kovalaması sonucu yola çıkan çocuklara, araba çarptı. Çocuklardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
    • 12.07.2022 - 18:07
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    Mersin'de köpeklerin kovaladığı çocuklara araba çarptı

    Başıboş köpekler, hem insanlara hem de hayvanlara zarar vermeye devam ediyor.

    Saldırılarıyla birçok kişiye zarar veren başıboş köpekler, bu kez de küçük bir çocuğa araba çarpmasına neden oldu.

    Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşanılan olayda, başıboş köpekler çocukları kovaladı.

    Köpeklerin kovaladığı çocuklara araba çarptı

    Korkuyla köpeklerden kaçan çocuklar, yola fırladı. O esnada yoldan geçen bir otomobil, çocuklara çarptı.

    Yaralanan 2 çocuğun durumunun ağır yolduğu belirtildi.

    Olay anı kamerada

    Olay, sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

    Mersin'de köpeklerin kovaladığı çocuklara araba çarptı VİDEO

    Mersin de köpeklerin kovaladığı çocuklara araba çarptı #1

    Mersin de köpeklerin kovaladığı çocuklara araba çarptı #2




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