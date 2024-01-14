Mersin'de otomobil yayalara çarptı: 2 ölü Mersin'de otomobilin çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

İHA

Mersin'in Akdeniz ilçesi Mersin-Adana D-400 karayolunda, Tarsus istikametinden gelen B.S. yönetimindeki 01 AOC 173 plakalı otomobil, kara yolundan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karşıya geçmeye çalıştılar, canlarından oldular

Olay yerine gelen ekipler, otomobilin çarptığı her ikisi de 20 yaşında olan Abdulhaluk Ölmez ile Şükran Tonk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)