Mersin'de sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu boynundan ve bacağından yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğu Y.C., hastaneye kaldırıldı.

Öğle saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki boş arazide meydana gelen olayda, oyun oynayan Y.C.'ye başıboş 4 köpek saldırdı.

Köpekler boynundan ve bacağından ısırdı

Köpeklerin boynundan ve bacağından ısırdığı Y.C. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise sopayla köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.C.'yi Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürdü. Y.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









