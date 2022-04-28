Petrol
106.72
1.69%
Euro
15.56
-0.41%
Dolar
14.77
-0.23%
Altın
898.50
0.07%
Borsa
2428
-0.94%
Bitcoin
594.872
2.11%
BTXN Coin
20.39
1.89%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Mersin'de sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu boynundan ve bacağından yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğu Y.C., hastaneye kaldırıldı.
    • 28.04.2022 - 19:28
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 19:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı

    Öğle saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki boş arazide meydana gelen olayda, oyun oynayan Y.C.'ye başıboş 4 köpek saldırdı.

    Köpekler boynundan ve bacağından ısırdı

    Köpeklerin boynundan ve bacağından ısırdığı Y.C. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise sopayla köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.

    DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.C.'yi Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürdü. Y.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin de sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı #1

    Mersin de sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı #2

    Mersin de sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
    Dünya

    Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

    içerisinde 3’ü bebek 8 kişinin olduğu otomobil yandı
    3. Sayfa

    içerisinde 3’ü bebek 8 kişinin olduğu otomobil yandı

    Görüş Bildir