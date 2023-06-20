Mersin'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 28 yaralı Mersin'de, Antalya'dan Adana'ya seyahat eden otobüs, önce kamyona, ardından ise park halindeki tırın kupasına çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ölürken, 28 kişi de yaralandı.

İHA Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı hal kavşağında, Antalya'dan Adana'ya doğru seyahat eden M.N. idaresindeki 07 ABS 372 plakalı otobüs önce 33 NYS 13 plakalı kamyona, ardından park halindeki 33 R 6312 plakalı tırın kupasına çarptı. Otobüs sürücüsü öldü, 28 kişi yaralandı Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri 28 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada otobüsün sürücüsü M.N. ise hayatını kaybetti.