Mersin'deki patlamada vatandaşların zararları giderilecek

Mersin'in Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde kontrollü patlama sırasında evleri ve seraları zarar gören vatandaşların zararların tazmin edilecek.

Mersin'in Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde gerçekleştirilen kontollü patlama sırasında yakın yerlerdeki bazı evlerin camları kırılırken, sıçrayan taş parçalarının da seralara zarar verdiği öne sürüldü.

ZARARLAR TAZMİN EDİLECEK

Konuya ilişkin Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zararları tazmin edilecektir. Patlatma ile ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’ndan bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."