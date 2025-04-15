Meteoroloji 27 ili sarı kodla uyardı

Haber Merkezi

Ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Doğu bölgelerde kar yağışı devam ederken, iç kesimlerde zirai don riski gündemde.

27 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

İç Anadolu, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde, 18 ilde gece ve sabah saatlerinde zirai don bekleniyor.

Yetkililer, özellikle üreticileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Doğu Anadolu’da ise Hakkari, Van ve Bitlis’in de aralarında bulunduğu 9 ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

PERŞEMBEDEN İTİBAREN SICAKLIK ARTACAK

Salı gecesine kadar bölgede buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar yurt genelinde perşembeden itibaren artacak. Üç büyük ilde de bahar etkisini hissettirecek.

Ankara'da hafta sonuna kadar yağış beklentisi yok, termometreler 22 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da cuma gününden itibaren yağmurlu hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 20 derece civarında olacak.

İzmir'e ise güneş hakim; yağış beklenmiyor, sıcaklık 27 dereceye kadar yükselecek.