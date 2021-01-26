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    Meteoroloji 4 bölge için fırtına uyarısında bulundu

    Meteoroloji 4 bölge için fırtına uyarısında bulundu

    Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
    • AA
    • 26.01.2021 - 02:01
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 02:21
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.

    BU GECE SAATLERİNDE KIYI EGE'DEN BAŞLAYIP 4 BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'den başlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, gün içinde Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz genelinde güneyli yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor.

    Meteoroloji 4 bölge için fırtına uyarısında bulundu #1

    SOBA ZEHİRLENMESİ VE ÇATI UÇMASINA DİKKAT

    Ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Meteoroloji 4 bölge için fırtına uyarısında bulundu #2

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