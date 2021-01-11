Euro
9.0256
0.03%
Dolar
7.3732
0.34%
Altın
438.21
-3.06%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
281.987
-7.48%
EXEN Coin
11.30
0.17%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Meteoroloji, İstanbul'u kar yağışı için uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin açıklama yayınladı. Yayınlanan hava durumu raporuna göre pazartesi günü itibariyle Türkiye geneli soğuk havanın etkisi altına giriyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 00:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Meteoroloji, İstanbul'u kar yağışı için uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı.

    Yayınlanan raporda, yeni haftada sağanak ve kar yağışların tüm yurdu etkisi altına alacağı belirtildi.

    Raporda yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağışların görüleceği belirtilirken, bazı illerde ise kar yağışları görüleceği duyuruldu.

    Meteoroloji, İstanbul u kar yağışı için uyardı #1

    İSTANBUL'A İLK KAR CUMA GÜNÜ DÜŞECEK

    Hafta başından itibaren sağanak yağışların, perşembe gününden itibaren ise kar yağışların birden fazla bölgede etkili olacağı belirtildi.

    Hava durumu raporunda İstanbul'a yılın ilk karının cuma günü karla karışık yağmur şeklinde düşeceği ifade edildi.

    Meteoroloji, İstanbul u kar yağışı için uyardı #2

     

    Meteoroloji, İstanbul u kar yağışı için uyardı #3

    Meteoroloji, İstanbul u kar yağışı için uyardı #4

    Meteoroloji, İstanbul u kar yağışı için uyardı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir