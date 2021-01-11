Meteoroloji, İstanbul'u kar yağışı için uyardı

Meteoroloji, İstanbul'u kar yağışı için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin açıklama yayınladı. Yayınlanan hava durumu raporuna göre pazartesi günü itibariyle Türkiye geneli soğuk havanın etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı.

Yayınlanan raporda, yeni haftada sağanak ve kar yağışların tüm yurdu etkisi altına alacağı belirtildi.

Raporda yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağışların görüleceği belirtilirken, bazı illerde ise kar yağışları görüleceği duyuruldu.

İSTANBUL'A İLK KAR CUMA GÜNÜ DÜŞECEK

Hafta başından itibaren sağanak yağışların, perşembe gününden itibaren ise kar yağışların birden fazla bölgede etkili olacağı belirtildi.

Hava durumu raporunda İstanbul'a yılın ilk karının cuma günü karla karışık yağmur şeklinde düşeceği ifade edildi.