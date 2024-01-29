Meteoroloji İstanbul'u sarı kodla uyardı: Kar, fırtına, sağanak bekleniyor Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı geldi. Mega kentte dün gece etkisini gösteren kar yağışının, sağanak ve fırtınayı beraberinde getirmesi bekleniyor.

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Yurt genelinde kış ayı etkisini gösterirken mega kent İstanbul'da da beklenen kar yağışı dün gece saatlerinde yere düştü.

İstanbul'da kar etkisini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Fatih, Çatalca, Silivri, Ataşehir, Kartal, Tuzla ve Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu.



Kentin bazı bölgelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Etkisini gösteren kar nedeniyle bazı ilçelerde araçlar yolda kaldı.

İstanbul'a sarı kodlu uyarı

İstanbul'da beklenen yağışlar genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin internet sitesinden paylaşılan uyarı haritasında ise sadece İstanbul'a sarı kodlu uyarı verildi.



Yağışların salı gününe kadar sürmesi bekleniyor

Yağışların, salı günü sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile birlikte aralıklarla kuzey kesimlerde deniz etkili kar yağışı olarak zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Fırtına da etkisini gösterecek

AKOM'dan gerçekleşmesi beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle kentte kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

AKOM'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: