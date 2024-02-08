Meteoroloji uyardı: Suriye'den toz taşınımı geliyor Yurtta etkisini gösteren sağanak yağış ve soğuk hava, cuma günü yerini güneşli bir havaya bırakırken, cumadan itibaren 2 gün boyunca Suriye'den kuvvetli toz taşınımı uyarısı yapıldı.

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Türkiye, hafta sonuna doğru doğu, orta ve güney kesimlerinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini hissederken, cuma gününden itibaren 2 gün boyunca Suriye'den girecek yoğun toz taşınımı da hayatı zorlaştıracak.

Sağanak yağışlar sürecek

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahmin raporuna göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Isparta: Burdur, Konya'nın kuzey kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Ş. Urfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Suriye'den toz taşınımı uyarısı

İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı uyarılar yapıldı.



Hava sıcaklıkları artacak

Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı öngörülüyor.

Toz taşınımın şiddeti

Toz taşınımı nedir

Toz taşınımı, rüzgarın etkisiyle yerdeki tozun havaya taşınmasıdır. Atmosferdeki en yaygın aerosol türlerinden biri olan mineral toz parçacıkları (çöl tozları) dünya ekosistemi için büyük önem taşır.

Toz taşınımı, görüş mesafesini düşürebilir, solunum problemlerine neden olabilir ve ulaşımı kesintiye uğratabilir. Ayrıca bitkilere ve hayvanlara da zarar verebilir.

Toz taşınımının ana kaynakları şunlardır:

Çöller



Kurak araziler



Tuz bataklıkları



Arızi araziler



Yollar



İnşaat sahaları

Toz taşınımını etkileyen ana faktörler şunlardır:

Rüzgar hızı



Rüzgar yönü



Yeraltı tipi



Toprak nemi



Bitki örtüsü

Toz taşınımı, uydu görüntülerinden ve yer tabanlı gözlemlerden izlenebilir. Toz taşınımının taşınmasını ve etkilerini modellemek için bilgisayar modelleri de kullanılabilir.

Toz taşınımını azaltmak için yapılabilecek çok şey var:

Arazi örtüsünü yönetmek



Toprağı stabilize etmek



Yolları ve inşaat sahalarını sulamak



Çölleşmeyi önlemek

Toz taşınımı, hem doğal hem de insan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklanan karmaşık bir süreçtir. Toz taşınımının etkilerini azaltmak için sürecin nedenlerini ve etkilerini anlamak önemlidir.

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