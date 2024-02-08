Meteoroloji uyardı: Suriye'den toz taşınımı geliyor

Türkiye, hafta sonuna doğru doğu, orta ve güney kesimlerinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini hissederken, cuma gününden itibaren 2 gün boyunca Suriye'den girecek yoğun toz taşınımı da hayatı zorlaştıracak.
Sağanak yağışlar sürecek
Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahmin raporuna göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Isparta: Burdur, Konya'nın kuzey kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Ş. Urfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Suriye'den toz taşınımı uyarısı
İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı uyarılar yapıldı.
Hava sıcaklıkları artacak
Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı öngörülüyor.
Toz taşınımın şiddeti
Toz taşınımı nedir
Toz taşınımı, rüzgarın etkisiyle yerdeki tozun havaya taşınmasıdır. Atmosferdeki en yaygın aerosol türlerinden biri olan mineral toz parçacıkları (çöl tozları) dünya ekosistemi için büyük önem taşır.
Toz taşınımı, görüş mesafesini düşürebilir, solunum problemlerine neden olabilir ve ulaşımı kesintiye uğratabilir. Ayrıca bitkilere ve hayvanlara da zarar verebilir.
Toz taşınımının ana kaynakları şunlardır:
Çöller
Kurak araziler
Tuz bataklıkları
Arızi araziler
Yollar
İnşaat sahaları
Toz taşınımını etkileyen ana faktörler şunlardır:
Rüzgar hızı
Rüzgar yönü
Yeraltı tipi
Toprak nemi
Bitki örtüsü
Toz taşınımı, uydu görüntülerinden ve yer tabanlı gözlemlerden izlenebilir. Toz taşınımının taşınmasını ve etkilerini modellemek için bilgisayar modelleri de kullanılabilir.
Toz taşınımını azaltmak için yapılabilecek çok şey var:
Arazi örtüsünü yönetmek
Toprağı stabilize etmek
Yolları ve inşaat sahalarını sulamak
Çölleşmeyi önlemek
Toz taşınımı, hem doğal hem de insan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklanan karmaşık bir süreçtir. Toz taşınımının etkilerini azaltmak için sürecin nedenlerini ve etkilerini anlamak önemlidir.
5 günlük hava durumu
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