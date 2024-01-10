Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı etkili oldu Sultangazi'de akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından ilçenin birçok noktası beyaza büründü..

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DHA

Yurdun dört bir yanı beyaza büründü.

Kurak geçen yaz sezonu sonrasında, şimdilerde kış esintilerinin tam anlamıyla etkisi yaşanıyor.

Uzman uyarıları ile beklenen kar yağışı, bugün İstanbul'da da kendisini gösterdi.

Sabah saatlerinde soğuk hava ile karşılaşan vatandaşlar, gün içerisinde kar tanecikleri ile de buluştu.

Uyarılar sonrası kar başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) kentin yüksek kesimleri ile kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı yapmıştı.

Gece saatlerinde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği bilgisinin de yer aldığı açıklamanın ardından İstanbul Sultangazi'de akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Yağışın ardından Sultangazi'nin bazı bölgelere beyaza büründü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)