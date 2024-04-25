Meteoroloji'den 44 ile sarı kodlu uyarı: Çöl tozu geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 44 ile sarı kodlu uyarı verilerek toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

AA

Türkiye'nin 44 iline meteorolojiden sarı kodlu uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bazı bölgeler için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İç Ege ve Batı Akdeniz'de bugün akşam saatlerine kadar, diğer yerlerde cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Lodosa karşı da tedbirli olunmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün İç Ege, Batı Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde lodosun etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi geneli ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden lodos, yüksek kesimlerde ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Lodos ve fırtına, bugün 09.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olacak.

Meteoroloji ayrıca, vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususlarında uyardı.

Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller ise şu şekilde:

- Adana



- Adıyaman



- Afyonkarahisar



- Amasya



- Ankara



- Antalya



- Aydın



- Bolu



- Burdur



- Çankırı



- Çorum



- Denizli



- Eskişehir



- Gaziantep



- Hatay



- Isparta



- Mersin



- Kastamonu



- Kayseri



- Niğde



- Ordu



- Samsun



- Sinop



- Sivas



- Tokat



- Şanlıurfa



- Kilis



- Osmaniye



- Düzce



- Yozgat



- Uşak



- Zonguldak



- Aksaray



- Karaman



- Bartın



- Karabük



- Kırşehir



- Konya



- Kütahya



- Kırıkkale



- Malatya



- K.Maraş



- Muğla



- Nevşehir

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)