Meteoroloji'den 8 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 ili sarı kod ile uyarırken 2 ile de turuncu kodlu uyarı verdi. Sıcaklıkların düşüşe geçmesiyle birlikte yeni haftada sonbaharın yurt genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.

ensonhaber.com Yurtta eylül ayına girilmesiyle birlikte sıcaklıkların düşüşü iyice hissedilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de yağış uyarıları peş peşe gelmeye başladı. 8 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı Yayınlanan son uyarı haritasına göre Muğla,Denizli, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay sarı kod, Rize ve Artvin ise turuncu kod ile uyarıldı.

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Pazartesi günü İstanbul 26 derece, İzmir 27 derece ve Ankara'da 25 derece olacak. Salı gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerine gelecek. Rize ve Artvin'de sağanak bekleniyor MGM'den yapılan uyarıya göre Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Marmara'da kuvvetli fırtına alarmı Marmara Bölgesinde ise denizlerde kuvvetli fırtına bekleniyor. MGM, konuya ilişkin uyarısında, "Marmara’da rüzgarın Pazar günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar günü (10.09.2023) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." denildi. İstanbul Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Marmara’da rüzgarın Pazar günü öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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