Meteoroloji'den zirai don uyarısı: Risk sürüyor

AA

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası tarım üreticilerini zorluyor.

Özellikle iç ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren zirai don, ürünlerini don tehlikesiyle karşı karşıya bırakan çiftçileri endişelendiriyor.

Birçok üretici, mahsullerini korumak için kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışıyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan son açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda etkisini artıracak kar yağışı Hakkari, Van, Bitlis, Siirt ve Şırnak’ın bazı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun şekilde görülecek.

Erzurum, Bayburt, Erzincan ve Kars çevrelerinde de kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ayrıca Kütahya, Afyonkarahisar, İç Anadolu Bölgesi’nin geneli ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don riskinin sürdüğü bildirildi.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.