Midilli Adası!na gitmek isteyenlere özel indirim CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençleri Yunanistan'a göndermek için indirimli tarife uygulaması başlattı

İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Midilli seferlerinde gençlere özel indirim kampanyası başlattı.

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Midilli biletlerinin satışında, gençlerin eğitim dönemi yorgunluğunu atabilmesi için 8-18 yaş grubu için bilet fiyatlarına yüzde 50 indirim getirildi.

Gidiş-dönüş 30 euro

Böylelikle tam yolcu gidiş-dönüş bilet ücreti 60 euro, tek yön bilet ücreti 35 euro, 8-18 yaş arası gençlerin yüzde 50 indirimli gidiş-dönüş bilet ücreti 30 euro olarak belirlendi. 0-7 yaş grubu yolcular ise ücretsiz yolculuk yapabilecek.

2 Haziran'da başlayacak ilk sefer biletlerinin yüzde 60’ı satıldı. Seferler, İZDENİZ’in İhsan Alyanak yolcu gemisiyle Alsancak Limanı’ndan Midilli Limanı’na yapılacak.

Ek sefer düzenlenecek

Yolculuk ise yaklaşık 2,5 saat sürecek. Her cuma gidiş her pazar dönüş şeklinde planlanan yolculuk için talep üzerine hem Midilli-İzmir hem de İzmir-Midilli olmak üzere günlük ek sefer düzenlenebilecek.

Normal tarifenin dışında Kurban Bayramı’na da özel düzenleme yapıldı.