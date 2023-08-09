Muğla'nın Milas ilçesinde turistik mahalle olarak bilinen Ören’de, 15.30’da orman ile yerleşim birimine yakın bir bölgede orman yangını çıktı.
Yangına havadan 4 uçak ve 9 helikopter karadan da çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale etti.
Yangında sabotaj şüphesi
Yangının çıktığı ana ait görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangının olduğu bölgeden hareket eden bir otomobil, akıllara sabotaj ihtimalini getirdi.
Yangına, 6 helikopter, 4 uçakla havadan, 22 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.
Yangın kontrol altında
Yer yer sarp arazide yanmaların olduğu yangının önümüzdeki saatlerde rüzgar çıkması durumunda parlama ihtimaline karşı ekipler Alatepe Mahallesi çevresinde tedbir amaçlı bekletiliyor.
Sarp arazide devam eden yangına havanın kararmasının ardından gece görüşlü helikopterle havadan müdahale sürdü.
Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.