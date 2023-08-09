Milas yangınında sabotaj şüphesi: Yangının çıkış anı kamerada Muğla’nın Milas ilçesinde yerleşim birimine yakın bir bölgede başlayıp ormana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alınırken, yangının çıkış anına ait görüntüler akıllara sabotaj ihtimalini getirdi.

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DHA

Muğla'nın Milas ilçesinde turistik mahalle olarak bilinen Ören’de, 15.30’da orman ile yerleşim birimine yakın bir bölgede orman yangını çıktı.

Yangına havadan 4 uçak ve 9 helikopter karadan da çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangında sabotaj şüphesi

Yangının çıktığı ana ait görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangının olduğu bölgeden hareket eden bir otomobil, akıllara sabotaj ihtimalini getirdi.



Yangına, 6 helikopter, 4 uçakla havadan, 22 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.

Yangın kontrol altında

Yer yer sarp arazide yanmaların olduğu yangının önümüzdeki saatlerde rüzgar çıkması durumunda parlama ihtimaline karşı ekipler Alatepe Mahallesi çevresinde tedbir amaçlı bekletiliyor.

Sarp arazide devam eden yangına havanın kararmasının ardından gece görüşlü helikopterle havadan müdahale sürdü.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.