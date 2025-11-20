Milli ara bitti, Süper Lig başlıyor: İşte 13. hafta maç takvimi

- Dünya Kupası Elemeleri'nin sona ermesiyle Süper Lig'e yeniden odaklanıldı.
- Süper Lig 13. hafta maçları 22 Kasım'da başlayacak.
- Galatasaray-Gençlerbirliği ve Beşiktaş-Samsunspor gibi önemli karşılaşmalar oynanacak.
2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde grup sürecinin tamamlanmasıyla milli maç heyecanı sona erdi.
A Milli Futbol Takımı, grubun son haftasında güçlü rakibi İspanya ile karşı karşıya geldi ve sahadan beraberlikle ayrıldı.
Grubu ikinci sırada tamamlayan Milliler, turnuvaya katılabilmek için play-off etabında mücadele etmeye hazırlanıyor.
Milli maçların ardından gözler yeniden Süper Lig’e çevrildi. Taraftarlar lig maratonunun ne zaman kaldığı yerden devam edeceğini merak ediyor.
SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Süper Lig 13. hafta maçları 22 Kasım'dan itibaren oynanacak.
22 Kasım Cumartesi
14:30 Kayserispor – Gaziantep FK
17:00 Eyüpspor – Fatih Karagümrük
20:00 Galatasaray – Gençlerbirliği
23 Kasım Pazar
14:30 Göztepe – Kocaelispor
17:00 Beşiktaş – Samsunspor
17:00 Alanyaspor – Kasımpaşa
20:00 Çaykur Rizespor – Fenerbahçe
24 Kasım Pazartesi
20:00 Konyaspor – Antalyaspor
20:00 Başakşehir – Trabzonspor