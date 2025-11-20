Abone ol: Google News

Milli ara bitti, Süper Lig başlıyor: İşte 13. hafta maç takvimi

Dünya Kupası Elemeleri grup karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte gözler yeniden Süper Lig’e çevrildi. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 13. Hafta maç takvimi…

Yayınlama Tarihi: 20.11.2025 09:34
  • Dünya Kupası Elemeleri'nin sona ermesiyle Süper Lig'e yeniden odaklanıldı.
  • Süper Lig 13. hafta maçları 22 Kasım'da başlayacak.
  • Galatasaray-Gençlerbirliği ve Beşiktaş-Samsunspor gibi önemli karşılaşmalar oynanacak.

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde grup sürecinin tamamlanmasıyla milli maç heyecanı sona erdi.

A Milli Futbol Takımı, grubun son haftasında güçlü rakibi İspanya ile karşı karşıya geldi ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

Grubu ikinci sırada tamamlayan Milliler, turnuvaya katılabilmek için play-off etabında mücadele etmeye hazırlanıyor.

Milli maçların ardından gözler yeniden Süper Lig’e çevrildi. Taraftarlar lig maratonunun ne zaman kaldığı yerden devam edeceğini merak ediyor.

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Lig 13. hafta maçları 22 Kasım'dan itibaren oynanacak.

22 Kasım Cumartesi

14:30 Kayserispor – Gaziantep FK

17:00 Eyüpspor – Fatih Karagümrük

20:00 Galatasaray – Gençlerbirliği

23 Kasım Pazar

14:30 Göztepe – Kocaelispor

17:00 Beşiktaş – Samsunspor

17:00 Alanyaspor – Kasımpaşa

20:00 Çaykur Rizespor – Fenerbahçe

24 Kasım Pazartesi

20:00 Konyaspor – Antalyaspor

20:00 Başakşehir – Trabzonspor

