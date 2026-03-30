Milli ara ne zaman bitiyor: İşte Süper Lig 28. hafta maç programı

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları nedeniyle, Süper Lig’de ara verildi.

Kulüpler için dinlenme ve teknik hazırlık fırsatı sunan bu süreç, futbolseverlerin de merakla takip ettiği bir dönemi oluşturdu.

A Milli Takım’ın Romanya karşısındaki galibiyetinin ardından Kosova deplasmanında oynayacağı kritik mücadeleyle birlikte ligdeki kulüp takımları yeniden sahaya dönecek.

Peki, mili ara ne zaman bitecek? Süper Lig 28. hafta maçları ne zaman başlayacak? İşte maç takvimi:

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan resmi programa göre, Trendyol Süper Lig’de 28. hafta karşılaşmaları 4 Nisan 2026 Cumartesi günü başlayacak.

SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜR

4 Nisan Cumartesi:

14.30 Kasımpaşa - Kayserispor

14.30 Gençlerbirliği - Göztepe

17.00 Gaziantep FK - Alanyaspor

20.00 Trabzonspor - Galatasaray

5 Nisan Pazar:

14.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

14.30 Samsunspor - Konyaspor

17.00 Antalyaspor - Eyüpspor

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

6 Nisan Pazartesi:

20.00 Kocaelispor - RAMS Başakşehir