Milli ara ne zaman bitiyor: İşte Süper Lig 28. hafta maç programı

Trendyol Süper Lig’de milli ara nedeniyle verilen kısa mola sona eriyor. Futbolseverler, heyecan dolu maçların geri dönüşü için geri sayım yapıyor. Peki, milli ara ne zaman bitecek ve Süper Lig 28. hafta hangi gün başlayacak?
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları nedeniyle, Süper Lig’de ara verildi.
Kulüpler için dinlenme ve teknik hazırlık fırsatı sunan bu süreç, futbolseverlerin de merakla takip ettiği bir dönemi oluşturdu.
A Milli Takım’ın Romanya karşısındaki galibiyetinin ardından Kosova deplasmanında oynayacağı kritik mücadeleyle birlikte ligdeki kulüp takımları yeniden sahaya dönecek.
Peki, mili ara ne zaman bitecek? Süper Lig 28. hafta maçları ne zaman başlayacak? İşte maç takvimi:
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan resmi programa göre, Trendyol Süper Lig’de 28. hafta karşılaşmaları 4 Nisan 2026 Cumartesi günü başlayacak.
SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜR
4 Nisan Cumartesi:
14.30 Kasımpaşa - Kayserispor
14.30 Gençlerbirliği - Göztepe
17.00 Gaziantep FK - Alanyaspor
20.00 Trabzonspor - Galatasaray
5 Nisan Pazar:
14.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
14.30 Samsunspor - Konyaspor
17.00 Antalyaspor - Eyüpspor
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
6 Nisan Pazartesi:
20.00 Kocaelispor - RAMS Başakşehir