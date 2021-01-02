Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL'lik büyük ikramiye bir adet çeyrek bilete isabet ederken, Manisa'nın Akhisar ilçesinden alınan biletin sahibinin kim olduğu merak ediliyor.

Milli Piyango'nun 2021 yılbaşı özel çekilişinde, 100 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı.

Büyük ikramiyenin isabet ettiği '9-8-8-4-7-5-7' numaralı çeyrek biletin Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir bayiden satıldığı öğrenildi. Talihli, 25 milyon TL'nin sahibi oldu. Henüz ortaya çıkmayan talihlinin kim olduğu, ilçede merak konusu oldu.

Milli Piyango'nun büyük ikramiye talihlisi Akhisarlıları meraklandırdı-Video

"İNŞALLAH GÜZEL YERLERDE KULLANIR"

Akhisar Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan Talip Aktürk, "Akhisar'da satılan bir bilete 25 milyon lira ikramiye çıkması güzel bir duygu. Akhisar için bir tanıtım oldu. Çıkan kişiye de hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah, bu parayı iyi günlerde ve güzel yerlerde kullanır. Akhisar'a yatırım yapar, istihdam sağlar. Bu da ‘3-5 kişinin daha ekmek yemesi’ demektir. Tabii ki kime çıktığını merak ediyoruz. Sosyal medyalarda paylaşımlar oluyor ama gerçekten kime çıktığını bilmiyoruz. Sonuçta mutlaka öğreneceğiz. Ne diyelim, hayırlısı olsun" dedi.

"ARKADAŞIMA ÇIKTI DİYE DÜŞÜNDÜM"

Öğretmen Yavuz Demir de, "Sabah haberlerden talihlinin, büyük ikramiye isabet eden bileti Akhisar'dan aldığını öğrendim. Hatta bir arkadaşım, bir arkadaşının fotoğrafını paylaştı, 'Büyük ikramiye çıkan talihli' diye şaka yaptı. Hatta bir an arkadaşıma çıktı diye düşünmedim değil. Ben de merak ediyorum. Umarım çıkan kişiye de Akhisar'a da hayırlı olur. Akhisar'ın gelişimi için belki bir faydası olur. Kazanan arkadaşı da tebrik ediyorum. Daha önceki tecrübelerime dayanarak bilet almadım. Ancak, şu an Akhisar'a çıktığı için 'Keşke alsaymışım' diyorum. Alsaydık belki şansımız olabilirdi ama nasipse gelecek seneye düşünüyorum" diye konuştu.

"İNŞALLAH AKHİSAR'A GÜZEL YATIRIMLAR YAPAR"

Büfe işletmecisi Fırat Alkan ise, "Çıkan arkadaşımız kimse artık inşallah Akhisar'ımıza güzel yatırımlar yapar. Kime çıktığını merak ediyorum, az bir para değil. Akhisar'a ne gibi yatırımlar yapacak merak ediyorum" diye konuştu.

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI: "BİZE DE 3-5 MİLYON ATSIN, HİZMET EDELİM"

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da büyük ikramiyeyi kazanan talihliye sosyal medyadan ilginç bir mesaj yolladı.

Başkan Dutlulu, Twitter hesabında "Akhisar 25 milyon TL daha zengin an itibariyle. Biletine büyük ikramiye çıkan 3, 5 milyon lira da belediyeye atsın da hizmet edelim" ifadelerini kullandı.

BİLETİ SATAN BAYİNİN SAHİBİ: "ARAYAN ARAYANA"

Çeyrek biletin Manisa'da Akhisar ilçesi, 21'inci Sokak'taki Süleyman Gezer'e (37) ait bayiden satıldığı belirlendi.

Büyük ikramiyenin yılbaşı öncesinde sattığı 100 biletten 1'ine isabet ettiğini belirten Gezer, "Talihlinin biletini benden aldığını bende Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce arandığımda öğrendim. Çok sevindim. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Böylelikle ihtiyaçlarını rahatça karşılar. Sabahtan bu yana telefonlarım hiç susmadı. Arayan arayana. Büyük ikramiyenin benim büfemden çıkması gurur verici" dedi.