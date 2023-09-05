Milyoner'de son soruya ulaşan Rabia'dan özel açıklamalar Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında son soruya ulaşan Rabia Birsen Güvercin, duygu ve düşüncelerini ATV'ye paylaştı.

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ensonhaber.com

ATV'de milyonları ekranlara kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında son soruya ulaşmayı başaran 24 yaşındaki Rabia Birsen Güvercin, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Tam 11 soruyu bilen ve milyonluk soruya gelen Güvercin, ATV'ye açıklamalarda bulundu.

"Yarışmaya öylesine başvurdum"

Yarışmaya katılma sürecini anlatan Güvercin, "Öylesine başvurdum. Ve hiç beklemediğim soruları gördüm." dedi.



Bir yıl önce geçirdiği korkunç kazaya rağmen sempatik tavırlarıyla izleyenlerin gönlünde taht kuran Rabia, "Yarışmadan çıktıktan sonra komple unuttum zaten heyecandan hiçbir şey hatırlayamadım." diye konuştu.

"Kazanmayı çok isterim"

Rabia, "Ben şuan hedefime ulaştım aslında. Bir milyonluk soruyu göreceğim. Tabiki kazanmayı çok isterim." ifadelerini kullandı.



Büyük ödül için çalışmalara başladı

Haftaya bir milyonluk soru için yarışacak olan Rabia, şimdiden çalışmalara başladı. Son soruyu doğru yanıtlaması halinde büyük ödüle sahip olacak olan Rabia, ders kitaplarını yeniden açıp hazırlığını sürdürüyor.



Yarışmayı kazandığı takdirde ise Rabia, kendisine estetik el yaptıracak. Rabia'nın diğer bir hayali ise kendi gibi amputelere destek olmak.

