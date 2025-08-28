Milyonlar bu uygulamayı kullanıyor: İşte Türkiye’de en çok kullanılan uygulama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını açıkladı.

16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı, 2024’te yüzde 88,8 iken 2025’te yüzde 90,9’a yükseldi.

Araştırma, cinsiyetler arası kullanım farkını da ortaya koydu. Erkeklerin internet kullanım oranı yüzde 93,6 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 88,2 olarak kaydedildi.

En çok kullanılan uygulama bakın hangisi oldu.

WHATSAPP ZİRVEDE

TÜİK’in 2025 verilerine göre, Türkiye’de en çok tercih edilen sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması yüzde 88,6 ile WhatsApp oldu.

Bunu yüzde 72,9 ile YouTube ve yüzde 68,1 ile Instagram takip etti. Diğer platformlar arasında Facebook yüzde 49,6, TikTok yüzde 24,3, X yüzde 21,7, Telegram yüzde 14,8 ve Snapchat yüzde 10,7 ile yer aldı.

Cinsiyet bazında bakıldığında, erkeklerin en çok kullandığı uygulamalar WhatsApp (yüzde 91,3), YouTube (yüzde 75,7) ve Instagram (yüzde 68,7) olurken, kadınlarda WhatsApp (yüzde 85,9), YouTube (yüzde 70,1) ve Instagram (yüzde 67,4) öne çıktı.

Ayrıca internet üzerinden eğitim, mesleki veya özel amaçlı öğrenme faaliyetlerine katılan bireylerin oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 17,7’ye ulaştı. Bu oran kadınlarda yüzde 18,0, erkeklerde ise yüzde 17,5 olarak kaydedildi.