Milyonları ilgilendiriyor: Listede adı olanın IBAN’ı değişiyor!

Türkiye’nin en büyük dijital bankacılık uygulamalarından Enpara, yıllardır faaliyet gösterdiği QNB çatısından ayrılarak artık bağımsız bir banka kimliğiyle yoluna devam etmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl alınan faaliyet izninin ardından gerekli hazırlıklarda sona gelinirken, Enpara müşterilerini yakından ilgilendiren kritik bir duyuru yapıldı.

QNB ve Enpara tarafından yapılan açıklamada, bağımsız banka sürecine geçiş kapsamında gerçekleştirilecek sistem geliştirme çalışmaları nedeniyle 27 Eylül 2025 Cumartesi günü, sabah 04.00 ile 09.00 saatleri arasında bazı hizmetlerde kesinti yaşanacağı bildirildi.

O HESAPLARIN IBAN NUMARASI DEĞİŞECEK

Enpara’nın QNB’den ayrılmasıyla birlikte müşteriler için en önemli değişiklik IBAN numaralarında yaşanacak. 3 milyondan fazla abonesi bulunan banka, artık QNB’ye tahsis edilen “111” kodunu kullanamayacak ve tüm IBAN’lar yeniden düzenlenecek.

Enpara, SMS ve mail yoluyla bilgilendirme yaparak müşterilerine yeni IBAN’larını dikkatle takip etmeleri çağrısında bulundu.

Kira ödemesi gibi çeşitli ödemelerde mağduriyet yaşamaması amacıyla eski Enpara IBAN adresine yollanan tüm EFT ve SWIFT tutarları 90 gün boyunca QNB tarafından otomatik olarak yeni Enpara hesaplarına aktarılacak.