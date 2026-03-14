Milyonların beklediği karar: Bayram tatili uzatıldı mı, kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde bayram tatilinin süresi yer almaya başladı.

Özellikle şehir dışına çıkmayı planlayanlar ve aile ziyaretleri için yolculuk yapacak olanlar, tatilin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.

Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Resmi takvime göre bayram tatilinin perşembe günü başlaması nedeniyle bu yıl tatilin 9 güne uzatılması beklenmiyor.

2026 yılı Ramazan Bayramı takvimine göre arefe günü 19 Mart Perşembe olarak idrak edilecek.

Bayramın birinci günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü ise 22 Mart Pazar gününe denk geliyor. Bu doğrultuda bayram tatili toplamda 3,5 gün sürecek.