MİT, internet sitesindeki kariyer sayfasından ve bir video paylaşarak eleman ilanı yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eleman temini için başvuruların alındığı eleman sayfasını güncelledi.

Güncel sayfada başvuru yapacaklar için de bir video yer aldı.

MİT'ten eleman alımı için ilan videosu VİDEO

"PEŞİNDEYİZ SENİ İYİ TANIYORUZ"

"Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz" adlıyla servis edilen videoda "Okumaya ne kadar meraklı olduğunu, dünyada olup biteni yakından takip ettiğini biliyoruz. Teknolojiyi etkin kullandığını, en gizli silahının bilgi olduğunu biliyoruz. Kalbinin vatan sevgisiyle dolu olduğunu ne zaman ay yıldız görsen gözüne toz kaçtığını biliyoruz. Tarihine bağlı olduğunu ama geçmişte yaşamadığını, iyi bir gelecek için fark yaratmaya hazır olduğunu biliyoruz. Bu yüzden peşindeyiz ve seninle çalışmak istiyoruz. Ülkenin yarınına birlikte iz bırakalım." ifadeleri kullanıldı.





