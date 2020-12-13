MSB: 1 ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 1 ayda 68 teröristin etkisiz hale getirildiği ve yasa dışı geçişlerde 24'ü FETÖ mensubu 5753 kişinin yakalandığı belirtildi.

Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında suç unsurlarına karşı mücadelesi her daim sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır içi ve sınır ötesi operasyonlara yönelik bilgilendirmede bulundu.

MSB'den yapılan açıklamaya göre Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9’u büyük, 24’ü orta çaplı olmak üzere toplam 33 operasyon icra edildi.

68 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

68 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, Suriye Harekât Alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristler komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

YASA DIŞI GEÇİŞE OPERASYON

MSB'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Hudutlardan son bir ayda yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 24'ü FETÖ mensubu 5753 kişi yakalandı.

A400M uçağının retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında ilk olarak Kayseri'deki 2.Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılması planlanmaktadır."